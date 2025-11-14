El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Varios muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
Una empleada de hogar, limpiando un cristal. R. C.

No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar

La Inspección de Trabajo dará un margen de unos días debido a la caída de la web gratuita para prevenir los accidentes laborales domésticos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

La Inspección de Trabajo no comenzará a multar de forma inmediata a las familias que no hayan cumplido con la nueva obligación que entró este ... viernes en vigor: haber realizado la evaluación de riesgos laborales de sus empleadas de hogar y, en caso de necesitarlo, tomar las medidas de prevención y mejora que se requieran para evitar accidentes domésticos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado un margen mayor para adecuarse a la nueva ley impulsada desde su ministerio y ha dado orden a los inspectores de no sancionar en el corto plazo, según confirmaron a este periódico fuentes de su departamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  2. 2

    La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
  3. 3 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  4. 4

    El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación
  5. 5

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  8. 8

    Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar

No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar