Sidenor agota en días su ERTE en Reinosa y Azkoitia a la espera de aclarar su futuro

Sidenor agotará el próximo 31 de octubre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que mantiene vigente desde abril de 2024 en sus instalaciones ... de Reinosa y Azkoitia (Vizcaya), especializadas en el laminado de acero. La compañía vasca tendrá que informar en ambas factorías de su estrategia futura, algo que hasta el momento no se ha producido.

La normativa actual impide a Sidenor extender el ERTE ahora activo, puesto que este expediente ya fue prorrogado el pasado mes de abril. Ante esta situación, la firma siderúrgica deberá negociar nuevas medidas laborales en caso de que así lo entienda dada la situación del mercado. Consultada por El Diario, la empresa dice que «está analizando la situación».

La realidad es que la actividad no ha variado excesivamente desde el momento en que la empresa decidió optar por una regulación temporal del empleo ante la atonía entre sus principales sectores cliente, entre ellos la automoción o el ámbito eólico.

En la fábrica de Reinosa, donde trabajan unas 140 personas, la aplicación del ERTE ha tenido naturaleza irregular por departamentos durante todo este tiempo. En el centro de trabajo cántabro el comité y la compañía pactaron medidas adicionales que aliviaron en parte el impacto del ajuste. No así en Azkoitia, donde ante la falta de acuerdo el expediente se aplicó de forma íntegra.

En el caso del País Vasco, la proximidad del fin del periodo regulado ya ha llevado a los primeros movimientos de los sindicatos locales ELA y LAB, que han reclamado la negociación de un nuevo convenio colectivo. Precisamente, fueron estas organizaciones las más beligerantes tanto en la renovación del marco laboral actual como con la puesta en marcha del ERTE.

Las miradas, por tanto, se dirigen a las decisiones de Sidenor. No tanto para los dos últimos meses de 2025, que también; sino igualmente en relación a sus expectativas para el ejercicio próximo en cuanto a volumen de actividad.

Las tensiones arancelarias

En este sentido, igualmente cobra importancia la nueva estrategia de la Unión Europea para proteger al acero continental vía trabas arancelarias frente a las importaciones de terceros países, en particular Asia, en la línea de la hoja de ruta trazada por Donald Trump en Estados Unidos. Este planteamiento puede aliviar al negocio siderúrgico, aunque está por ver el plazo en que entraría en vigor y su correspondiente efecto una vez en práctica.

El propio lehendakari del Ejecutivo vasco, Imanol Pradales, ya advirtió ayer del «fuerte impacto» del arancel de EE UU al acero europeo, así como la necesidad de que desde Bruselas pueda defenderse a la industria comunitaria de cara al futuro.