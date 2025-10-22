El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior de la fábrica de laminado de acero que Sidenor tiene en Reinosa. DM

Sidenor agota en días su ERTE en Reinosa y Azkoitia a la espera de aclarar su futuro

La compañía vasca, que no puede prorrogar el ajuste vigente y deberá negociar nuevas medidas en caso de que así lo necesite, dice que «está analizando la situación»

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Sidenor agotará el próximo 31 de octubre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que mantiene vigente desde abril de 2024 en sus instalaciones ... de Reinosa y Azkoitia (Vizcaya), especializadas en el laminado de acero. La compañía vasca tendrá que informar en ambas factorías de su estrategia futura, algo que hasta el momento no se ha producido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  2. 2

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  3. 3

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  4. 4 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  5. 5

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  9. 9

    El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública
  10. 10

    Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sidenor agota en días su ERTE en Reinosa y Azkoitia a la espera de aclarar su futuro

Sidenor agota en días su ERTE en Reinosa y Azkoitia a la espera de aclarar su futuro