El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. DPA

El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos

Determina que la disposición que armoniza una parte de los criterios de los salarios mínimos legales supone una injerencia directa en el Derecho de la Unión

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este martes determinado este martes gran parte de la Directiva sobre Salarios Mínimos en ... la Unión Europea (UE), aprobada en junio de 2022. Sin embargo, anula la disposición que fija los criterios que deben tener en cuenta obligatoriamente los países europeos con salarios mínimos a la hora de fijar y actualizar esos sueldo, así como la norma que impide la disminución de los mismos cuando están sujetos a una indexación automática, al considerar que esas disposiciones «vulneran el Derecho de la Unión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  3. 3

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  4. 4

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  5. 5

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  6. 6

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  7. 7

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  10. 10

    Las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander ya están en marcha en Campogiro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos

El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos