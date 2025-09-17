El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de un accidente en la carretera DM

Transportistas, trabajadores del metal y pescadores copan el 40% de las muertes laborales de Cantabria

Desde 2008 se han contabilizado 158 fallecimientos en jornada laboral en la región: 75 en el sector servicios, 60 en industria y construcción y 23 en el sector primario

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:24

Las cifras son frías, están completamente desprovistas de sentimiento. Pero es imposible no acudir a ellas cuando hay que contar una historia. La de los ... accidentes mortales laborales está protagonizada en Cantabria por el número 158. Es el total de personas que fueron a trabajar y no volvieron a casa desde 2008 hasta la actualidad. Casi la mitad de ellos, el 47,5% del total del periodo analizado, formaba parte del sector servicios. Parece lógico teniendo en cuenta que el ámbito terciario es el que más empleo genera en la región (en la actualidad acapara 187.530 empleados frente a las 32.801 que suma industria, 17.531 en construcción y 4.554 en sector el primario). Por ello, es un buen ejercicio colocar la lupa en los subsectores, y donde más incidencia tienen los fallecimientos en el entorno laboral es en transporte, en el metal y en la pesca, según datos publicados por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst).

