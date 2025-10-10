El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente estadounidense, Donald Trump, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en una foto de archivo. Reuters

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Asegura que «no hay razones» para reunirse con Xi Jinping en las próximas semanas después de que Pekín haya endurecido las exportaciones de tierras raras

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:46

Cuando parecía que la escalada sin precedentes de la guerra comercial que Donald Trump emprendió hace meses con el Gobierno chino como principal objetivo había ... llegado a su fin, el presidente estadounidense ha vuelto a sembrar el caos este viernes tras amenazar con elevar de manera «masiva» los aranceles al país asiático. Además ha asegurado que ya no ve motivos para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en las próximas semanas, un encuentro que estaba programado para dentro de dos semanas en Corea del Sur.

