Manifestantes en la concentración que ha tenido lugar este miércoles a las puertas de la Delegación de Gobierno de Cantabria. Alberto Aja

UGT y CCOO se manifiestan en defensa de la de reducción de jornada que beneficiaría a 100.000 cántabros

La protesta ha tenido lugar a las puertas de la Delegación de Gobierno, al mismo tiempo que se ha desarrollado en otras ciudades del país

Héctor Ruiz

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:33

Al compás del resto de concentraciones que UGT y CC OO han organizado en todo el país para apoyar la reducción de jornada, Cantabria también vivió su cita este miércoles. Fue en las puertas de la Delegación de Gobierno. Ahí, en la calle Calvo Sotelo, los sindicalistas clamaron por una cambio de Ley que, calculan, «beneficiará a 100.000» trabajadores en la región, por lo que consideran que el rechazo de PP, Vox y Junts es «un ataque directo a la clase trabajadora».

La convocatoria de Santander así, igual que la del resto de manifestaciones que estaban programadas para la jornada, tuvo lugar el mismo día en que se debate en el pleno del Congreso la aprobación de la reducción de la jornada, a la que de antemano se habían posicionado en contra Junts, PP y Vox.

En un encuentro con periodistas, los secretarios generales de UGT, Mariano Carmona, y CC OO en Cantabria, Rosa Mantecón, defendieron la medida que consideran que contribuye también al «reparto de la riqueza» y para «tener un mercado laboral más saludable». «Estamos hablando de que es tiempo de vida, que es tiempo para disfrutar, tiempo para disfrutar de la familia, de la cultura, del ocio, de las amistades», ha alegado Mantecón, quien ha recordado que esta reducción de la jornada laboral «principalmente afectaría al colectivo de las mujeres, que son quienes ocupan los sectores más precarizados y quiénes tienen mayores jornadas laborales».

Carmona ha rechazado el argumento en contra de la reducción de jornada de que afecta a la productividad, lo que ha considerado «absolutamente absurdo», porque, ha asegurado, «las empresas más productivas son precisamente las que tienen jornadas laborales más bajas de las 37 horas y media». Y ha lamentado que en este caso se vuelve a repetir la situación que se produjo con el aumento del salario mínimo o con la reforma laboral, medias que una vez implantada «se ha demostrado que los números incluso han mejorado».

A juicio del secretario general de UGT, detrás de la negativa a aprobar la medida está el refuerzo del control horario que se incluye en el proyecto de ley que atajaría las «más de 100.000 horas extraordinarias que se hacen en Cantabria sin pagar todos los meses». «Es una barbaridad», ha apostillado.

La secretaria general de CCOO se ha dirigido a los diputados de PP y Vox por Cantabria, Félix de las cuevas, Javier Noriega y Emilio Valle, y se ha preguntado si hoy «van a darle la espalada» a los trabajadores cántabros manteniendo las enmiendas a la totalidad con Junts.

«Partido Popular, Vox y Junts van de la mano en esta medida y quieren tumbar la mejora de los derechos de 100.000 personas trabajadoras en Cantabria», ha aseverado Rosa Mantecón, quien ha recalcado que, si el proyecto de ley finalmente no sale adelante, los sindicatos seguirán trabajando para reducir la jornada laboral en la negociación colectiva.

Te puede interesar

