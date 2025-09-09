Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada Ante la negativa de PP, Vox y Junts al anteproyecto que se debate en el Congreso, CC OO y UGT han organizado manifestaciones a las 12.00 horas en todo el país

H. R. Santander Martes, 9 de septiembre 2025, 13:57

La postura contraria de PP, Vox y Junts pone en jaque la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales que se debatirá este miércoles. Para intentar defender la regulación propuesta, los sindicatos UGT y CC OO mañana han convocado concentraciones en todo el país, y Santander no será menos. La capital cántabra acogerá una protesta en favor del anteproyecto de Ley en la Delegación del Gobierno a las 12.00 horas.

Ante el previsible fracaso de la reducción de jornada, los sindicatos han promovido manifestaciones repartidas por toda la geografía española. Serán citas que se producirán a la misma hora que el encuentro principal a las 12.00 horas en Madrid, frente al propio Congreso de los Diputados. Todo ello con el objetivo de reclamar que se modifique por ley la reducción de jornada que «no se modifica desde hace 40 años».

De llevarse a cabo la propuesta, la acción sindical calcula que beneficiaría a un total de 12 millones de personas trabajadoras en todo el país, 100.000 de ellas en Cantabria. «Habría que preguntar a PP, Vox y Junts si están al lado de las personas trabajadoras o en contra de la mejora de sus derechos laborales, de su salud o de la conciliación de su vida laboral y personal», agregan desde CC OO y UGT, para los que «no existen motivos para rechazar la reducción por ley de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, salvo los exclusivamente partidistas».

Por ello, UGT y CC OO reclaman que se retiren las enmiendas a la totalidad «y se permita el debate sosegado sobre una reducción de la jornada laboral que es una cuestión de justicia social». «La mejor manera de repartir equitativamente la riqueza es mejorar los salarios y reducir la jornada de trabajo», agregan ambos sindicatos, que recalcan que «todas las encuestas realizadas sobre la reducción de la jornada laboral por ley confirman que la gran mayoría de los ciudadanos de España respaldan limitarla a las 37,5 horas semanales.