Los Veintisiete aprueban el fin de las importaciones de gas ruso para finales de 2027

Los países europeos logran la mayoría cualificada para dar luz verde a la iniciativa, mientras que Hungría y Eslovaquia se quedan solas

Olatz Hernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:50

El gas ruso dejará de llegar a Europa a finales de 2027. Es la postura que han acordado los países europeos este lunes, en la ... reunión que mantienen los ministros de Energía de los Veintisiete en Luxemburgo. La medida, propuesta en mayo, tiene como objetivo poner fin a los beneficios rusos a través de la venta de gas a Europa, que alimentan la guerra de agresión contra Ucrania y que reclamaban tanto Washington como Kiev. Ahora el Consejo deberá negociar con el Parlamento Europeo para la adopción final de esta iniciativa.

