El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recintos flotantes de Aquanaria en Gran Canaria. DM

Un vertido en Canarias causa 15 millones en pérdidas a la cántabra Aquanaria

La compañía dedicada a la cría de lubina de gran tamaño pierde 500 toneladas de pescado en un suceso que ha llevado al cierre de varias playas

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un vertido de aparente origen químico e industrial está protagonizando la actualidad reciente en Gran Canaria por el cierre de 17 playas en varios ... de los principales puntos turísticos de la isla. Sin embargo, el incidente igualmente tiene un impacto directo sobre la empresa de origen cántabro Aquanaria, dedicada a la crianza y comercialización de lubina de gran tamaño, que ha perdido en el suceso cerca de 500 toneladas de su pescado, con un quebranto en sus cuentas que supera los 15 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un vertido en Canarias causa 15 millones en pérdidas a la cántabra Aquanaria

Un vertido en Canarias causa 15 millones en pérdidas a la cántabra Aquanaria