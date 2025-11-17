El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Baleares lidera el ranking de subida de precios de la vivienda. Efe

Adiós a las casas a precio asequible: una de cada cuatro ya cuesta más de medio millón

Baleares lidera el ranking de las viviendas más caras, con un 67% superando esa barrera de los 500.000 euros.

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

Que el acceso a la vivienda es un problema de primer orden en España no es ningún secreto. La falta de oferta ante una demanda ... cada vez mayor ha desbocado los precios hasta provocar que acceder a una casa sea misión imposible en muchas zonas del país, incluso para aquellos que cuentan con un sueldo más que decente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  3. 3 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  4. 4

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  5. 5

    El campo cántabro se queda sin cacareos
  6. 6

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  7. 7

    Cuando el covid no se supera
  8. 8

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  9. 9

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  10. 10

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Adiós a las casas a precio asequible: una de cada cuatro ya cuesta más de medio millón

Adiós a las casas a precio asequible: una de cada cuatro ya cuesta más de medio millón