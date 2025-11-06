El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Reuters

El BCE alerta de que la crisis de la vivienda bloquea la esperada mejora del consumo

El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, pide revisar la regulación del sector ante el riesgo de que esté perjudicando la oferta del alquiler

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:36

El Banco Central Europeo (BCE) vuelve a mostrar su preocupación por la crisis de la vivienda que se ha convertido en un problema estructural ... no solo de España, sino de toda Europa. El organismo ya no solo llama la atención sobre la escasez habitacional que ha disparado los precios frente a una demanda cada vez mayor. También ha comenzado a detectar las primeras señales de cómo ese escenario afecta ya a la evolución de pilares clave para el crecimiento económico de la región, como el consumo.

