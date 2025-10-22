El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Un informe sitúa a España entre los países europeos con mayor presión inmobiliaria

El documento, elaborado por los servicios de investigación del Consejo Europeo, apunta que los precios de la vivienda han aumentado un 72% en el país en diez años, por encima de la media europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:56

Comenta

España es uno de los países europeos con mayor presión inmobiliaria. Es la conclusión que se extrae de un informe elaborado por los servicios de ... investigación del Consejo Europeo, que señala que, en la última década, los precios de la vivienda han aumentado en el país por encima de la media europea, un 72%, mientras que la media de los Estados miembros se sitúa en el 60,5%. Con todo, España se sitúa por detrás de otros países que han experimentado mayores incrementos como Portugal (donde el coste de la vivienda ha aumentado un 147%) o Hungría (237%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  2. 2 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  5. 5

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  6. 6

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  9. 9

    La justicia declara que Eusebio Cortezón fue «condenado y ejecutado injustamente» en 1938
  10. 10

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un informe sitúa a España entre los países europeos con mayor presión inmobiliaria

Un informe sitúa a España entre los países europeos con mayor presión inmobiliaria