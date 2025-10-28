La Zona Franca valorará opciones para ampliar sus instalaciones más allá del Puerto de Santander El delegado de Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, asegura que se van a estudiar terrenos con la Sepes al tiempo que se fraguará una ampliación presupuestaria y se elaborará un plan estratégico

Héctor Ruiz Santander Martes, 28 de octubre 2025, 13:41 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

Santander dispone en su Puerto de una de las siete zonas francas existentes en el territorio nacional. Una ventaja que el delegado de Gobierno, Pedro Casares, quiere no solo mantener, sino potenciar. Es por ello que este martes ha anunciado su intención de llevar adelante tres líneas de actuación para asegurar su futuro. Unos propósitos que pasan por la ampliación de las instalaciones, incluso con la perspectiva puesta en buscar expandirse fuera del espacio portuario, al tiempo que se plantea el incremento de la dotación patrimonial y la aprobación de un nuevo plan estratégico 2026-2028 que permitirá modernizar las infraestructuras y avanzar en eficiencia energética y digitalización.

Por el momento no hay nada en firme, son solo propósitos que el representante del Ejecutivo nacional en la región ha establecido tras una reunión mantenida este martes por la mañana con la presidenta de la Zona Franca, Ainoa Quiñones, y el presidente del pleno del organismo, Tomás Dasgoas (también presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria).

El delegado ha subrayado que la ampliación es una prioridad «estratégica para Cantabria», y que se trabajará junto a Puertos del Estado y la empresa pública del suelo Sepes para identificar nuevos espacios que permitan el crecimiento de la actividad y que, en principio, estarán fuera del recinto del Puerto, donde actualmente centran su actividad. «Es fundamental que la Zona Franca de Santander pueda seguir expandiéndose para aprovechar su potencial logístico y económico», ha afirmado.

La segunda línea de actuación pasa por aumentar la dotación patrimonial que el Gobierno de España aporta a la Zona Franca, actualmente de 450.000 euros. Casares explicó que se busca «incrementar sustancialmente» esa cantidad para financiar nuevas inversiones y mejoras en las instalaciones. «Es una reivindicación del organismo que esperamos poder atender en los próximos ejercicios», ha señalado.

Por último, el delegado anunció que para dirigir correctamente todos esos esfuerzos que se plantean está en fase de tramitación el Plan Estratégico 2026-2028, que marcará las actuaciones más relevantes de los próximos años. Entre ellas figuran la renovación del pavimento y los almacenes, la creación de mejores infraestructuras, la apuesta por la eficiencia energética y la implantación de nuevas tecnologías y administración electrónica.

«Gran potencial»

Casares destacó la importancia de la Zona Franca como infraestructura clave para el desarrollo económico de Santander y Cantabria. Recordó que en España existen únicamente siete zonas francas, situadas en enclaves portuarios de gran relevancia como Barcelona, Valencia, Vigo, Cádiz, Sevilla y Canarias, además de la de Santander, que ocupa unos 30.000 metros cuadrados entre el muelle de Maliaño, la dársena norte de Raos y otras naves en el polígono de Santander y la ciudad del transporte.

El delegado resaltó también las ventajas fiscales y aduaneras que ofrecen estos recintos a las empresas que operan en ellos, como la exención de IVA, aranceles o impuestos especiales mientras las mercancías permanecen, se ensamblan o se transforman dentro de la zona franca. «Son beneficios que hacen que exista una elevada demanda de empresas interesadas en instalarse en Santander», ha apuntado. Por lo que, ha insistido, «queremos que la Zona Franca, que ya tiene un gran potencial, crezca, se modernice y refuerce su papel como motor económico de Cantabria en los próximos años».