¿Conoces el bolso con el lujo del 21? Tres jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad intelectual han diseñado una pieza para la firma Magalie en un proyecto pionero COLPISA Madrid Lunes, 13 mayo 2019, 12:32

«¿Seguimos… o paramos aquí?»: la firma de accesorios de lujo española Magalie y Down España lanzan un guante al sector del lujo y la moda para invitarles a continuar con la iniciativa solidaria de El Lujo del 21. A través de un proceso que ha durado desde febrero hasta mayo de 2019, tres jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad intelectual -Eva, María y Teresa - han diseñado el bolso que ya se vende en la colección de verano 2019 de Magalie.

El bolso escogido en esta primera edición de El Lujo del 21 -'El Camino', de María- se inspira en la noción de que el camino no siempre es fácil, y en que todo el mundo debe estar dispuesto a afrontar y superar con éxito sus curvas y obstáculos. Los beneficios de la venta del bolso, a la venta por 220 euros, serán íntegramente para las tres protagonistas y para la asociación Down España.

Referentes de la moda y la sociedad en España como la directora de MBFWMadrid Charo Izquierdo, el diseñador Ulises Mérida, Sergi Capell de La Casa de Carlota, la directora de la revista Telva Olga Ruiz, la jefe de sección de moda de Yo Dona Teresa Iturralde y la directora de ISEM Fashion Business School Teresa Sábada, han respaldado el proyecto como jurado.

Los bolsos de El Lujo del 21 son 100% españoles, procedentes de la cuna de la marroquinería en España y referente en el mundo en la tradición del trabajo de la piel, el pueblo de Ubrique, en Cádiz. Tal y como lo explicó Marga Arévalo, directora creativa de Magalie en la presentación de la pieza: «Desde los castings hasta el día de hoy hemos sido fieles a la proposición que nos trajo aquí. Queríamos demostrar que la moda y la inclusión podían entenderse y unirse. Y eso requería continuidad. No queríamos una acción puntual, una foto o un reportaje... Queríamos un proceso trabajado, profesional y a la altura de personas que íbamos a esforzarnos en sacar adelante un proceso pionero, piloto y difícil. Porque el lujo lo que sí debe perseguir es la excelencia. Y eso requiere compromiso y lo sabíamos desde el primer día».

Inés Sáinz, escritora, empresaria y ex Miss España, encargada de cerrar la presentación, afirmó sobre el sector de la moda que «es un arte y un mundo maravilloso pero la industria de la moda puede hacer mucho más. Puede ser más bella no solamente por fuera, sino por dentro. Tiene que ser más abierta, más justa y abrirse a nuevos caminos para crear. La espontaneidad, la transparencia y las oportunidades deberían ser la tendencia y no algo puntual en la moda. Por eso el Lujo del 21 es pionero, es diferente. Un proceso de involucración real y un esfuerzo de todos sus participantes con la idea de que otras firmas e instituciones repliquen esta idea tan maravillosa».