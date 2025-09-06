El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De origen chino. Hun Sen es un gran jugador de ajedrez y muy aficionado al fútbol. AFP

Hun Sen, el ojo de Camboya

Perfil ·

El veterano líder ha llevado las riendas del país asiático, enfrentado recientemente con Thailandia, recurriendo a medidas autoritarias

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:39

No hay horror bélico que no haya conocido Camboya a lo largo del último siglo. El país fue colonizado y, posteriormente, se convirtió en uno ... de los crueles escenarios de la Guerra Fría. Resultó bombardeado, invadido y destruido por una guerra civil. El fin de la contienda no trajo la paz, sino el mayor de los espantos. El experimento político y sociológico de la Revolución del Jemer Rojo desembocó en un genocidio. Entonces, como un hálito de esperanza, llegó Hun Sen, nuestro protagonista. Y, desde aquel momento, no ha abandonado las riendas del Estado. Aun hoy, los analistas apuntan a su responsabilidad directa en el reciente conflicto armado con Tailandia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2

    La calle Los Nogales, del centro de Noja a la playa de Ris, cambia por dentro y por fuera
  3. 3 Localizado en buen estado el madrileño de 70 años perdido ayer en Isla
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  6. 6 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  7. 7

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  8. 8

    Una ruta gastronómica para tomar el pulso a Castro Urdiales
  9. 9

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  10. 10

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hun Sen, el ojo de Camboya

Hun Sen, el ojo de Camboya