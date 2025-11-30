El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

América bajo la sombra de 'Donroe'

Un número creciente de expertos cree que la Casa Blanca busca reordenar el hemisferio occidental en un plan continuista de la antigua doctrina Monroe

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:47

Comenta

La política que la Administración de Donald Trump lidera en América Latina es una pieza clave de una estrategia global más amplia que intenta una ... reordenación por la fuerza de todo el hemisferio occidental. Lejos de ser nueva, se trata de un programa continuista de la famosa y antigua doctrina Monroe, que ha constituido el soporte ideológico del dominio estadounidense desde los tiempos de su fundación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  5. 5

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  6. 6

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  7. 7

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  8. 8 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  9. 9

    El mago parte por la mitad al Eibar
  10. 10

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes América bajo la sombra de 'Donroe'

América bajo la sombra de &#039;Donroe&#039;