Jimmy Kimmel recupera su programa
Disney anuncia que han llegado a un acuerdo con el presentador y que «este mismo martes» estará en antena
Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:01
Disney ha anunciado que Jimmy Kimmel recupera su programa de manera inmediata. El presentador, apartado de la parrilla por un comentario sobre Charlie Kirk, es ... uno de los más conocidos de EE UU y declarado antagonista de Donald Trump.
Su fulminante 'despido', la semana pasada, desató un tsunami de críticas y acusaciones de censura tanto de sus colegas en otras cadenas de televisión como de actores y actrices del universo Marvel (también propiedad de Disney) o estrellas de Hollywood.
Donald Trump, en cambio, se mostró encantado de una cancelación que explicó «por los bajos ratios de audiencia» del veterano presentador. Desde la derecha mediática norteamericana se ha desarrollado una campaña pública que reforzara la idea de que la decisión de silenciar a Kimmel era empresarial y no una censura.
Ahora, Disney anuncia que Kimmel vuelve.
