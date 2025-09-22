El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Balón de Oro: Luis Enrique, mejor entrenador del año

Jimmy Kimmel recupera su programa

Disney anuncia que han llegado a un acuerdo con el presentador y que «este mismo martes» estará en antena

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:01

Disney ha anunciado que Jimmy Kimmel recupera su programa de manera inmediata. El presentador, apartado de la parrilla por un comentario sobre Charlie Kirk, es ... uno de los más conocidos de EE UU y declarado antagonista de Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  3. 3 El otoño sacude Santander con inundaciones
  4. 4

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  7. 7

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones
  8. 8

    La terraza y los nuevos miradores del Palacio abrirán al público en octubre
  9. 9

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  10. 10 El otoño sacude Santander con inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jimmy Kimmel recupera su programa

Jimmy Kimmel recupera su programa