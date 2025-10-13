El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ataque ruso contra edificios residenciales en Kostiantynivka. Reuters

Trump fija su nueva misión en Rusia

Se reunirá con Zelenski el viernes para discutir sobre los envíos de armamento, sobre todo los misiles de largo alcance Tomahawk

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:18

Comenta

Animado por el gran entusiasmo generado con el acuerdo de paz en Gaza, el presidente Trump afirmó que ahora toca enfocar los esfuerzos en la ... resolución de la guerra en Ucrania. «Es hora de centrarse en Rusia. Tenemos que acabar con lo la guerra de Rusia», declaró durante su discurso ante el parlamento israelí tras la liberación de los rehenes, señalando que su enviado de paz Steve Witkoff se concentrará en el conflicto.

