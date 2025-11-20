El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein

Sin testigos el presidente de Estados Unidos da luz verde a liberar los documentos y ahora el Departamento de Justicia tiene 30 días para difundir los archivos

T. Nieva

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles la ley para desclasificar los papeles del caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein, muerto ... en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales. Eso sí, al contrario de otras leyes y decretos rubricados en el Despacho Oval en medio de una nube de cámaras y aduladores, esta vez el republicano rubricó la norma sin testigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3

    Madrid-Santander en 34 minutos
  4. 4 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  5. 5

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada
  8. 8 Fito y Fitipaldis arrancan nueva gira en Santander y Los Tupper celebran 30 años
  9. 9

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  10. 10

    El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein

Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein