El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trump planea deportar a Guatemala a más de 600 menores sin acompañar

La nueva escalada incluye redadas masivas en Chicago, aunque la justicia ha fallado en favor de los 600.000 venezolanos a los que se anularon sus visados de residencia temporal

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:40

El gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha un plan para devolver a Guatemala cientos de menores no acompañados que llegaron solos a Estados ... Unidos y se encuentran bajo su custodia, algo que va en contra de numerosos convenios internacionales sobre la protección de menores, empezando por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  4. 4

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  5. 5

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  6. 6

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  7. 7 Entre flores y música. Noche Mágica en Laredo
  8. 8 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía
  9. 9

    Flores y más flores
  10. 10

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trump planea deportar a Guatemala a más de 600 menores sin acompañar

Trump planea deportar a Guatemala a más de 600 menores sin acompañar