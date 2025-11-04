El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El excomisario de Justicia, Didier Reynders. REUTERS

El excomisario de Justicia, acusado de blanqueo de capitales en Bélgica

Al parecer, Reynders compraba hasta 3.000 euros en boletos de lotería diarios. Después transfería el dinero de los premios de una cuenta pública a otras cuentas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

El excomisario de Justicia, Didier Reynders, fue acusado ayer de blanqueo de capitales. El caso permanecía abierto desde finales de 2024, pero ayer el juez ... instructor decidió acusar formalmente a Reynders al no dar por buenas sus explicaciones sobre el origen del dinero en efectivo que está siendo investigado. El que también fuera exministro de Finanzas belga gastaba entre 1.000 y 3.000 euros diarios en boletos de lotería que compraba en una gasolinera a las afueras de Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  2. 2

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  3. 3

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  6. 6

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  7. 7

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  8. 8

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  9. 9 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  10. 10

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El excomisario de Justicia, acusado de blanqueo de capitales en Bélgica

El excomisario de Justicia, acusado de blanqueo de capitales en Bélgica