La Fiscalía francesa investiga a la ministra de Cultura por no haber declarado joyas valoradas en 400.000 euros

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, se ha visto salpicada por otra investigación judicial. La Fiscalía de París investiga a esta dirigente conservadora, de ... 59 años, por presuntamente no haber declarado joyas valoradas en más de 400.000 euros. El Ministerio Público ha informado este martes de esta decisión que complica las ambiciones de la polémica y mediática Dati, que aspira a convertirse en la próxima alcaldesa de París en las elecciones municipales de marzo del año que viene.

Esta ministra, actualmente en funciones tras la dimisión la semana pasada de François Bayrou, también será juzgada por supuestamente haber cobrado 900.000 euros por parte de Renault entre 2010 y 2012, cuando ejercía como eurodiputada. A ese caso, cuyo enjuiciamiento fue anunciado en julio, se le suma ahora esta investigación por una supuesta declaración incompleta ante la Autoridad Superior para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP, por sus siglas en francés), organismo creado en 2013 para controlar el enriquecimiento de los políticos. Cuando son nombrados, los integrantes del Ejecutivo galo deben declarar todo su patrimonio ante la HATVP. Y eso incluye las joyas en el caso de que valgan más de 10.000 euros.

El diario progresista Libération reveló en mayo que Dati posee una veintena de relojes, brazaletes, anillos y collares, cuyo valor total es de 420.000 euros. La web televisión de izquierdas Blast elevó esa cifra a 600.000, una información que el entorno de la ministra tachó de «absurda». Según esos medios, la dirigente franco-marroquí no había informado de la posesión de esas joyas a la HATVP, a la que comunicó un patrimonio inmobiliario y financiero de 5,6 millones de euros. Eso la convirtió en la tercera integrante más rica del Gobierno saliente.

«No tengo que regularizar nada. Nunca he cometido ningún error en ninguna declaración», había declarado la pasada primavera la ministra, que no está claro que continúe en el cargo en el próximo Gobierno que encabezará el flamante primer ministro, Sébastien Lecornu. No obstante, la Fiscalía de París ve credibilidad en las informaciones publicadas en la prensa y por ese motivo ha iniciado esta investigación.

A pesar de que era una de las dirigentes menos impopulares en Francia, sus problemas judiciales y su designación como ministra de Cultura en enero de 2024 le han pasado factura a Dati. Ella aspira a liderar una coalición entre la derecha tradicional de Los Republicanos y los partidos afines al presidente Emmanuel Macron para arrebatarle a la izquierda el Ayuntamiento de París. La capital francesa ha estado gobernada únicamente por alcaldes socialistas desde 2001. Actualmente, los sondeos prevén una votación ajustada, aunque dan un ligero favoritismo a las fuerzas progresistas.