El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en una foto de archivo. EFE

La OTAN lanza una operación militar para reforzar su defensa en el Este, tras el derribo de drones rusos en Polonia

La Alianza Atlántica pondrá en marcha esta iniciativa «inmediatamente» para vigilar su frontera Este y protegerse ante «cualquier amenaza rusa»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:34

Los sistemas antiaéreos de la OTAN detectaron y derribaron rápidamente los drones rusos que invadieron el espacio aéreo de Polonia en la madrugada del miércoles. ... A pesar del éxito de esta intervención, la Alianza Atlántica no quiere que ningún incidente similar le pille por sorpresa por lo que planea lanzar una operación militar para reforzar su flanco Este, en la que participarán tropas de diferentes Estados miembros y «elementos específicos» diseñados para combatir drones. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  4. 4 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  8. 8 La justicia obliga a Cantur a abonar el complemento de antigüedad a toda la plantilla
  9. 9

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  10. 10

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La OTAN lanza una operación militar para reforzar su defensa en el Este, tras el derribo de drones rusos en Polonia

La OTAN lanza una operación militar para reforzar su defensa en el Este, tras el derribo de drones rusos en Polonia