El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mandelson (izquierda) y Starmer, en su última foto juntos durante una visita del primer ministro a Washington. Reuters

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Lord Mandelson definió al magnate acusado de pedofilia como su «mejor amigo» en el famoso libro de su 50º cumpleaños y le aconsejó cómo afrontar los cargos judiciales

M. Pérez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:05

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha despedido a su embajador en Estados Unidos, Lord Mandelson, debido a las revelaciones sobre su amistad con el ... pedófilo Jeffrey Epstein. El libro sobre el 50º cumpleaños del magnate que se suicidó en prisión por sus vínculos con el tráfico sexual de menores continúa proporcionando disgustos a quienes colaboraron en su edición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  2. 2 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  3. 3

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  4. 4

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  5. 5

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  6. 6

    Empieza el curso en los institutos de Cantabria con huelga de profesores
  7. 7

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  8. 8 Miguel Ángel Revilla da la última hora sobre la demanda del Rey Juan Carlos: «No veo que llegue la carta»
  9. 9

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  10. 10

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein