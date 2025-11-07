La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos

La Comisión Europea ha decidido este viernes endurecer la concesión de visados a ciudadanos rusos, en respuesta a la deriva cada vez más violenta de ... Rusia, con su agresión a Ucrania, sabotajes a infraestructuras europeas y el uso de la migración como arma. Bruselas considera que Moscú supone «una amenaza mayor para la seguridad europea» por lo que, a partir de ahora, los ciudadanos rusos no podrán recibir una visa de múltiples entradas, sino que deberán pedir una nueva visa cada vez que viajen a territorio europeo, lo que permitirá «un escrutinio mayor y más frecuente de los solicitantes y reducir los riesgos potenciales para la seguridad».

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha subrayado las múltiples amenazas que ha creado Rusia, con sus recientes incursiones de drones en el espacio aéreo europeo. «Tenemos el deber de proteger a nuestros ciudadanos. A partir de ahora se aplicarán reglas más estrictas a los rusos que pidan una visa para viajar a la UE. Visitar y moverse libremente dentro de la UE es un privilegio, no un derecho», ha destacado.

El objetivo final de esta medida es mitigar las amenazas a la seguridad interna, permitiendo únicamente excepciones «limitadas y justificadas», como es el caso de periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. El Ejecutivo comunitario asegurará que los Estados miembros aplican estos nuevos requisitos de forma uniforme y velarán por que no se burlen. La decisión llega después de una decisión conjunta de los Estados miembros.