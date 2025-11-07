El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos

La Comisión Europea ha anunciado la medida este viernes, que responde a que Rusia supone «un riesgo mayor para la seguridad europea»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

La Comisión Europea ha decidido este viernes endurecer la concesión de visados a ciudadanos rusos, en respuesta a la deriva cada vez más violenta de ... Rusia, con su agresión a Ucrania, sabotajes a infraestructuras europeas y el uso de la migración como arma. Bruselas considera que Moscú supone «una amenaza mayor para la seguridad europea» por lo que, a partir de ahora, los ciudadanos rusos no podrán recibir una visa de múltiples entradas, sino que deberán pedir una nueva visa cada vez que viajen a territorio europeo, lo que permitirá «un escrutinio mayor y más frecuente de los solicitantes y reducir los riesgos potenciales para la seguridad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  4. 4

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  5. 5

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  6. 6

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  7. 7

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  8. 8

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer
  9. 9

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  10. 10

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos

La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos