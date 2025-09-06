El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una calle bloqueada por escombros y objets quemados tras los disturbios en Numea, territorio francés de Nueva Caledonia, en mayo de 2024 AFP

La vuelta de tuerca de Macron

Nueva Caledonia ·

París propone una pseudosoberanía para el archipiélago para calmar el deseo secesionista de la población nativa

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:46

Francia es un territorio difícil de gobernar. El 'premier' británico Winston Churchill reconocía que su política resultaba complicada, pero también aseguraba que nunca se vendría ... abajo un país capaz de fabricar 360 tipos de quesos. Además de ese abundante surtido de productos lácteos, nuestros vecinos cuentan con unas fronteras también vastas y diversas. Porque Francia limita al norte con el Canal de la Mancha, al este con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia, al sur con España y al oeste con Brasil. Porque, más allá del hexágono continental, la geografía de la potencia gala se extiende a través de tres continentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2

    La calle Los Nogales, del centro de Noja a la playa de Ris, cambia por dentro y por fuera
  3. 3 Localizado en buen estado el madrileño de 70 años perdido ayer en Isla
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  6. 6 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  7. 7

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  8. 8

    Una ruta gastronómica para tomar el pulso a Castro Urdiales
  9. 9

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  10. 10

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La vuelta de tuerca de Macron

La vuelta de tuerca de Macron