El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gendarmes hacen guardia en el barrio marginal de Koungou, en la isla francesa de Mayotte AFP

Los restos del Imperio francés

El grado de autonomía diferencia a los Departamentos de Ultramar de las mejor provistas Colectividades de Ultramar, los dos regímenes administrativos que cobijan a las once posesiones francesas

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:44

El grado de autonomía diferencia a los Departamentos de Ultramar de las mejor provistas Colectividades de Ultramar, los dos regímenes administrativos que cobijan a las ... once posesiones francesas diseminadas por el Atlántico, Caribe, Sudamérica y Oceanía. La diversidad social y cultural es vasta y, a ese respecto, poco tienen que ver los habitantes de las islas de San Pedro y Miquelón, muchos de origen vasco, a 25 kilómetros de Terranova, de quienes habitan la de Mayotte, desgajada de las Comoras, mayormente musulmanes y de origen malgache, árabe y africano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2

    La calle Los Nogales, del centro de Noja a la playa de Ris, cambia por dentro y por fuera
  3. 3 Localizado en buen estado el madrileño de 70 años perdido ayer en Isla
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  6. 6 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  7. 7

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  8. 8

    Una ruta gastronómica para tomar el pulso a Castro Urdiales
  9. 9

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  10. 10

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los restos del Imperio francés

Los restos del Imperio francés