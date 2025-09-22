Hamás podría ofrecer a Trump la liberación de la mitad de los rehenes a cambio de una tregua de 60 días

Hamás parece dispuesta a entregar a la mitad de los 48 rehenes que aún tiene en su poder (la mayoría, ya sin vida) a cambio ... de obtener garantías de un alto el fuego durante 60 días. Así consta en una carta, aún sin firma, que la milicia podría enviar al presidente de EE UU, Donald Trump, a finales de esta semana.

En el mismo mensaje, los islamistas señalan que, por su parte, mantendrían esta tregua mientras continñuan las negociaciones para acabar definitivamente con la guerra, según informes publicados por 'The Jerusalem Post' y 'Fox News'. La carta estaría actualmente en manos de Catar y sería entregada a Trump en los próximos días. La milicia todavía no la ha firmado, aparentemente para no convertirla en una propuesta formal antes de decidirse a ponerla en manos del inquilino de la Casa Blanca.

La nueva propuesta surge en medio de las dudas de los mediadores cataríes de continuar con su labor de intermediación tras el reciente ataque de cazas israelíes a la delegación islamista en Doha. También se produce en plena conquista de Gaza City por el ejército hebreo y a dod semanas de que se cumpla ell segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó los kibutz próximos a la frontera y asesinó a 1.200 israelíes.