Palestinos en el sur de la Franja realizan sus compras en un mercado al aire libre entre las ruinas de las casas. Reuters

Hamás pide cambios en la propuesta de Trump antes de dar una respuesta definitiva

La organización islamista quiere «garantías» sobre la retirada total del ejército israelí de Gaza y aclaraciones en torno al desarme y el exilio de sus líderes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:23

Se mantiene la incertidumbre a la espera de conocer la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra ... en Gaza. Los islamistas mantienen las consultas abiertas con el resto de facciones palestinas y, según informa el medio saudí 'Asharq Al Awsar', han solicitado a los mediadores modificaciones en el texto de 20 puntos que han recibido.

