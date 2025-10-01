Buques israelíes inician el asalto a la flotilla que se dirige a Gaza

Las 47 embarcaciones que partieron de diferentes puertos mediterráneos para componer la Flotilla Global Sumud y tratar de romper el cerco marítimo al que Israel ... somete a Gaza sabían perfectamente que la Marina hebrea no les permitiría alcanzar su objetivo. «Anoche, varios buques de guerra israelíes amenazaron nuestro convoy. Atacaron nuestras embarcaciones, intimidaron a nuestra tripulación e inutilizaron nuestras comunicaciones», contó este miércoles por la mañana David Adler, uno de los coordinadores generales de la organización activista Progressive International, en la que consideró que sería la última comunicación que iba a publicar a bordo de un barco que se encontraba ya a solo 120 millas náuticas -222 kilómetros- de Gaza.

Desde entonces, los barcos han continuado avanzando y han superado el punto en el que el 'Medleen' fue interceptado el pasado mes de junio. Pero no han logrado alcanzar la Franja. Cuando estaban ya a menos de 90 millas náuticas de territorio gazatí han anunciado la presencia deta más de 20 buques a solo tres millas -poco más de 5 kilómetros-. «Las Fuerzas de Defensa de Israel han contactado con nosotros para exigir que cambiemos de rumbo. Pero seguiremos navegando hacia Gaza», escribían desafiantes en X. Pocos minutos después, anunciaban que el asalto se ha iniciado con un vídeo en el que la activista sueca Greta Thunberg da cuenta de lo sucedido desde una lancha.

The global sumud flotilla is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters. Pressure your government for the protection of global sumud flotilla pic.twitter.com/FKyhkWhs3K — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

«Nos preparamos para un ataque inminente. Conocemos los procedimientos. Conocemos los protocolos. Cuando aborden nuestros barcos, no opondremos resistencia. Estamos listos», había sentenciado Adler, consciente de que Tel Aviv tiene preparado ya un contingente de 600 agentes para arrestar, evacuar a tierra y deportar al medio millar de participantes en la flotilla. «Reconocemos estas tácticas de misiones de flotilla anteriores. Sabemos que son precursoras de lo que hemos temido durante mucho tiempo: el secuestro ilegal israelí en aguas internacionales», ha apostillado el activista.

Las embarcaciones se adentraron ya en la madrugada del miércoles en la 'zona crítica' y, como ya habían avanzado que harían, España e Italia ordenaron a los tres buques de guerra que escoltaban a la flotilla mantenerse en «un radio operativo» que permita el rescate en caso de necesidad. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha ido más allá y ha pedido a la flotilla que dé media vuelta: «Es extremadamente delicado insistir en una iniciativa que tiene márgenes de peligrosidad e irresponsabilidad» ante la oportunidad histórica que se abre con el plan de paz propuesto por Donald Trump, ha dicho, poniendo en duda incluso que la prioridad de la iniciativa sea «aliviar el sufrimiento de los palestinos».

El contrapunto a estas críticas lo ha puesto la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, que ha advertido de que «cualquier interceptación de la flotilla supone una violación de la legislación internacional y de la ley del mar», porque Israel no tiene jurisdicción sobre las aguas frente a la costa de la Franja.

A pesar del riesgo y de las amenazas, los activistas en ningún momento han tenido intención de cejar en su empeño. «Nos mantenemos firmes y seguros, avanzando más decididos a romper el asedio y entregar ayuda», escribía en un mensaje en el que también pedía a sus seguidores que se mantuviesen «alerta» y hagan presión sobre sus respectivos gobiernos para evitar un desenlace que ya se da por hecho.

Brazo de Hamás

No en vano, algunos de los integrantes de la flotilla ya habían avanzado que el asalto podía producirse por la noche, y el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, ya había advertido la semana pasada de que la operación de abordaje, más compleja en esta ocasión debido a lo numeroso del grupo de embarcaciones, resultaría más sencilla cuanto más cerca de Gaza se llevase a cabo. También avanzó que los barcos podrían ser remolcados al puerto de Ashdod o hundidos en el mar. Sus tripulaciones serán deportadas desde Ashdod si lo aceptan y, en caso contrario, el Canal 12 avanza que serán procesados por el personal del Ministerio del Interior a través de un tribunal especial que se formará en la cárcel de Ketziot.

En cualquier caso, el gobierno hebreo siempre ha arremetido contra la flotilla, a la que acusa de estar relacionada con Hamás. No en vano, las últimas alegaciones al respecto han llegado esta misma semana, después de que el Ejército asegurase haber recuperado documentos en Ciudad de Gaza que muestran «la involucración directa» del grupo islámico en la iniciativa que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto. Concretamente, denuncian los contactos entre los activistas de la flotilla y la Conferencia de Palestina para los Palestinos (PCPA por sus siglas en inglés), a la que Israel considera un brazo de Hamás y que en 2021 denominó organización terrorista. «Funciona como órgano representativo de Hamás en el extranjero, operando de facto como embajadas de Hamás», afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores hebreo. «Opera bajo cobertura civil y es responsable, en nombre de Hamás, de movilizar acciones contra Israel, incluidas manifestaciones violentas, marchas contra Israel y flotillas de protesta y provocación», añade.