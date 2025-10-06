El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos soldados israelíes patrullan entre las ruinas de Gaza City. Fuerzas de Defensa de Israel

Israel y Hamás arrancan la negociación entre la paz o un «derramamiento de sangre masivo»

Trump insta a las dos partes reunidas en Egipto a darse prisa y completar la «primera fase» de su plan «esta semana» después de que la dilación en anteriores procesos solo condujera a su fracaso

M. Pérez

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:45

Comenta

El presidente de EE UU, Donald Trump, tiene claro un objetivo: este fin de semana debe pasar a la Historia como el último de guerra ... en Gaza. Pocas horas antes del comienzo de las negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto, previstas para este lunes en El Cairo, el líder republicano ha advertido a las dos lartes que la «primera fase» de su plan de paz «debería completarse esta semana». Esta etapa contempla el inicio de las operaciones para liberar a los rehenes, replegar a las tropas hebreas a una segunda línea y la aplicación de una tregua, que el inquilino de la Casa Blanca ya ha dicho en ocasiones anteriores que desearía para finales de la semana. «Les pido a todos que se movilicen con rapidez. Seguiré monitoreando este conflicto que data de siglos», ha escrito en su red social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Cantabria vacía... de bares
  2. 2

    El árbitro se llama Marta
  3. 3

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  4. 4

    Tan bello como una portería a cero
  5. 5

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  6. 6

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  7. 7

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  8. 8

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  9. 9

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Israel y Hamás arrancan la negociación entre la paz o un «derramamiento de sangre masivo»

Israel y Hamás arrancan la negociación entre la paz o un «derramamiento de sangre masivo»