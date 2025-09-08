Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego.

El encargado de dar la respuesta ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, mediante un largo mensaje publicado en redes sociales en el que acusa al Gobierno español de liderar «una línea hostil» contra Israel «con una retórica desenfrenada y llena de odio».

Las medidas anunciadas, entre las que figura el embargo en la compra y venta de armas a Israel, no es más, según el ministro israelí no son más que «un intento evidente del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción».

Así las cosas, ha anunciado la imposición de sanciones tanto contra Díaz como contra Rego, al considerar que han cruzado «cualquier línea roja». En concreto, a ambas se les prohíbe entrar en Israel además de vetarse cualquier contacto gubernamental con ellas.

Según Saar, es «evidente» que como líder de Sumar, Díaz «se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y le está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita».