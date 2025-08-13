Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Israel baraja enviar esta misma semana a Doha a un equipo negociador para abordar de nuevo la posibilidad de un alto el fuego en Gaza ... y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. El retormo a una posible mesa de diálogo es consecuencia, especialmente, del esfuerzo de los mediadores árabes que, desde la ruptura de los contactos entre los islamistas y el Estado hebreo en julio, han mantenido la presión sobre las dos partes para que no arrojasen la toalla.

También los Estados Unidos presionan para conseguir un nuevo acuerdo, que en esta fase sería global, de acuerdo a las exigencias del primer ministro israelí y del presidente de EE UU. Trump manifestó recientemente que ya «no creía» en los pactos parciales de canje de un número determinado de cautivos por prisioneros palestinos, Benjamín Netanyahu se ha pronunciado en el mismo sentido y recientemente señaló que su gabinete solo tiene interés en un acuerdo global que implique la entrega del medio centenar de rehenes vivos o fallecidos que retienen los islamistas.

El envío de esta delegación a Doha no significa que Israel vaya a detener su plan de invadir Gaza City, que avanza aunque a un ritmo más pausado del previsto, dadas las dificultades que el ejército debe resolver para ocupar la antigua capital de la Franja y expulsar a sus 800.000 habitantes. La conquista de este enclave ha renovado el impulso para explorar de nuevo un final diálogado, que acumula ya dos grandes fracasos.

El primer síntoma de esta posible vuelta a la casilla de salida de la negociación ha sido el desplazamiento a El Cairo de un emisario islamista, que el martes se reunió con los mediadores egipcios en unas consultas que continúan este miércoles. El principal objetivo de estas conversaciones es el de convencer a Hamás de que deje libres a todos los cautivos como garantía de buena fe para profundizar en un acuerdo más complejo.

Los mediadores han señalado que las diferencias entre las dos partes son aún muy importantes y que en esta fase solo se habla en términos preliminares. El enviado que la organización islamista ha trasladado a Egipto es Khalil al-Hayya, líder interino de su oficina política. El veterano militante forma parte del Consejo Legislativo Palestino en representación de Gaza y era un estrecho colaborador de Yahya Sinwar, jefe militar de Hamás y cerebro de la matanza de los kibutz en 2023 que fue asesinado por el ejército israelí. Se dice que la organización le ha elegido a él para estas conversaciones como señal de que Hamás se toma muy en serio la posibilidad de un pacto, pero también porque es uno de los pocos jefes vivos con clara ascendencia interna que le quedan tras los ataques hebreos.

Aparte de los cautivos, Al-Hayya también quiere poner sobre la mesa el envío de más ayuda humanitaria a la Franja, una solución para detener la guerra y «poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo», según informa 'The Times of Israel'. Netanyahu ha advertido que en esta ocasión será más inflexible y que el final del conflicto bélico «se hará en nuestros términos».

El primer ministro sigue con sus planes de invadir Gaza City y, a partir de ahí, ocupar el resto de la Franja (una cuarta parte, puesto que lo demás ya se encuentra bajo control militar), arrinconando a sus más de dos millones de habitantes en unos pocos campamentos. Su idea parece ser la de hacinarlos o forzar su salida del país. De hecho, el Gobierno está en conversaciones con Sudán del Sur para establecer allí asentamientos destinados a los palestinos que se vayan de Gaza. Una delegación hebrea visitara en breve el país africano en busca de terreno donde levantar las tiendas. Los dos países mantienen una estrecha relación desde que Israel reconociera en 2011 a Sudán del Sur como un Estado.