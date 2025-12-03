España se presenta como un destino clave para la inversión en automoción

• Se desarrollará un Plan de Comunicación y Relaciones Institucionales específico para promocionar nuestro país en los principales mercados estratégicos

Patxi Fernández Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:54

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) va a desarrollar una campaña denominada «Razones para invertir en el sector de automoción en España», con la que quiere poner en valor las fortalezas, capacidades y oportunidades que ofrece España como destino preferente para la inversión industrial extranjera.

Con esta campaña, la Asociación pretende compartir una visión actualizada del ecosistema español de automoción y reforzar la proyección internacional del sector en un contexto de alta competitividad global.

José Portilla, Director General de SERNAUTO, destacó la capacidad del tejido empresarial español para liderar la transición hacia una movilidad más sostenible, digital y competitiva. «En un contexto en el que las cadenas de suministro globales se están reconfigurando, España reúne ventajas estructurales únicas que nos convierten en un país industrialmente competitivo y nos consolidan como destino fiable, eficiente y sostenible para nuevas inversiones industriales», subrayó.

Vicente Segura, socio responsable de Automoción de Deloitte, aseguró durante el evento de presentación que «la industria de la automoción atraviesa un proceso de transformación profunda, en un escenario marcado por la incertidumbre económica y geopolítica en Europa. España, sin embargo, se posiciona como un actor resiliente y competitivo, preparado para liderar esta nueva movilidad global».

La campaña incluye un informe realizado en colaboración con Deloitte, socio colaborador de SERNAUTO, que recoge los cinco principales factores de competitividad que definen España como destino preferente para la inversión extranjera en el sector de automoción.

Entre las fortalezas que refuerzan la inversión para el sector de automoción en España destaca en primer lugar, su talento cualificado, nutrido por un modelo de formación dual que integra la teoría y la práctica en estrecha colaboración con las empresas.

Esta base humana se complementa, según SERNAUTO, con un firme compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico, donde el sector triplica la media industrial en inversión en I+D+i, liderando proyectos clave en electrificación, conducción autónoma y digitalización.

Este entorno es respaldado por una potente estructura productiva, con 17 plantas de fabricación de vehículos y más de mil proveedores especializados, lo que sitúa a España como el segundo mayor fabricante de la Unión Europea y el noveno a nivel mundial, caracterizándose por su flexibilidad y capacidad de anticipación.

Además, el informe destaca que España ofrece una apuesta institucional y regulatoria que está alineada con la transformación del sector, generando confianza en los inversores. Finalmente, su posición geoestratégica es clave, con infraestructuras avanzadas incluyendo 46 puertos comerciales que lo establecen como un hub líder para la producción y distribución global, con conexiones directas a Europa, África y América Latina.