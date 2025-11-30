El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La compañía ha cumplido 45 años desde su llegada a España Northgate

Northgate supera los 75.000 vehículos en su flota de renting

Juan Roig Valor

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Northgate ha superado los 75.000 vehículos en su flota en España, una cifra que la compañía considera un hito dentro de su estrategia de expansión y que llega dos años después de rebasar las 60.000 unidades. El aumento se apoya en un crecimiento del 9% en las matriculaciones respecto al mismo periodo de 2024.

El récord coincide con el 45º aniversario de la empresa de renting en España, donde ha construido una red de 36 centros con talleres propios y más de 3.000 concertados, empleando a más de 1.400 profesionales.

Esta infraestructura sostiene un modelo centrado en la flexibilidad del servicio, orientado principalmente a clientes profesionales: un 70% de la flota corresponde a vehículos industriales, aunque la oferta incluye también turismos y SUV para empresas, autónomos y particulares.

Northgate defiende que la diversificación de servicios y la capacidad de ajustarse a las necesidades de cada cliente han sido claves para consolidarse en un mercado que busca mayor eficiencia y control de costes.

Además del renting flexible, la compañía opera divisiones específicas como Northgate Talleres –abierta a vehículos propios y ajenos– y dos canales de venta de ocasión, Northgate Ocasión y Northgate Trade. A ello se suma Northgate Data, una solución de telemetría que permite analizar y optimizar flotas.

En el ámbito de la transición energética, la empresa fue de las primeras en introducir vehículos eléctricos en renting flexible, una modalidad que permite acceder a ellos sin permanencia. También ofrece servicios vinculados a la electrificación, como la gestión de puntos de recarga y asesoramiento para la integración de estos vehículos en flotas corporativas.

El consejero delegado, Jorge Alarcón, destacó durante la celebración del aniversario que disponer de una flota amplia y adaptada ha sido determinante para alcanzar este volumen.

Por su parte, el director comercial y de marketing, Eduardo González de la Rocha, subrayó que el crecimiento acumulado en flota, infraestructuras y servicios resume la evolución de la compañía durante estas cuatro décadas y media.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Virgen de la Peña
  2. 2

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  3. 3

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  4. 4

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  5. 5

    Un equipo infantil del Velarde manda a través de las redes «a fregar» a su rival femenino
  6. 6

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  7. 7

    Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle
  8. 8

    Hallados los restos de los tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  9. 9 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  10. 10

    Costas desatasca la retirada del dique de la ría de Oyambre, en trámites desde 2018

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Northgate supera los 75.000 vehículos en su flota de renting

Northgate supera los 75.000 vehículos en su flota de renting