Los puntos de recarga de 50 a 250 kW han registrado un aumento del 77,70% F. P.

La red de infraestructuras de recarga pública en España roza los 48.600 puntos

A. Noguerol

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:53

Comenta

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España ha alcanzado hasta el 1 de octubre un total de 48.594 puntos operativos. Los datos, proporcionados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), confirman una tendencia al alza en el despliegue de cargadores, con un crecimiento del 7,08% en los primeros nueve meses del año.

El dato más significativo es el esfuerzo de los operadores por implementar cargadores de alta potencia, esenciales para el futuro de la movilidad eléctrica y para facilitar los viajes largos.

Así, los puntos de recarga de 50 a 250 kW han registrado un aumento del 77,70% en este periodo. Los cargadores ultrarrápidos, por encima de 250 kW, crecieron un 61,90% y las infraestructuras de recarga rápida (de 22 a 50 kW) también aumentaron un 16,40%.

Esta aceleración en la instalación de puntos de alta potencia refuerza la tendencia en vías interurbanas, clave para mejorar la experiencia del usuario y disipar la «ansiedad de autonomía».

Puntos de recarga activos, según AEDIVE F. P.

Para Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, destaca el compromiso de los operadores «potenciando la implementación de infraestructuras de recarga en todo el territorio nacional, sobre todo en los puntos de alta potencia, que son los que permiten realizar viajes de larga distancia».

En el despliegue regional, la infraestructura sigue concentrada en los grandes núcleos de población y actividad económica. Cataluña, Madrid y Andalucía se mantienen como las tres comunidades autónomas con la mayor cantidad de puntos de recarga, sumando casi el 49% del total de las infraestructuras a nivel nacional.

AEDIVE también ha subrayado la renovación de su metodología de recopilación de datos, que ahora se centra en contar únicamente los puntos de recarga activos en el momento del informe. Esto asegura una información más rigurosa y coherente con los estándares europeos, ofreciendo una «foto» precisa del estado operativo de la red en España.

