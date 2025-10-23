Renault supera las expectativas con un aumento del 6,8% en su facturación

Patxi Fernández Jueves, 23 de octubre 2025, 11:58 Comenta Compartir

El grupo automovilístico Renault ha presentado una cifra de negocio del de 11.400 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 6,8% respecto al mismo periodo de 2024. Este resultado comercial y financiero permite al Grupo confirmar sus perspectivas financieras revisadas para 2025.

En los primeros nueve meses de 2025, la cifra de negocios consolidada del Grupo alcanzó los 39.100 millones de euros, un incremento del 3,7% interanual.

La cifra de negocios de la división Automóvil en el tercer trimestre fue de 9.800 millones de euros, un 5,0% más que en el tercer trimestre de 2024. Este crecimiento se atribuye a una estrategia que prioriza el valor sobre el volumen, a pesar de un entorno «muy difícil» y la presión comercial en Europa.

En términos de volumen, las ventas mundiales del Grupo Renault crecieron un 9,8% en el tercer trimestre, con 529.486 vehículos vendidos. Las ventas internacionales aumentaron un 14,9% y las ventas en Europa un 7,5%. En el acumulado de los nueve primeros meses, Renault Group se consolidó como el tercer fabricante en Europa, con 1.698.964 vehículos vendidos y un aumento del 3,8% en sus ventas.

Vehículos electrificados

Las tres marcas automovilísticas del Grupo experimentaron crecimiento. Renault se mantuvo en el tercer puesto en Europa y destacó en vehículos electrificados, donde los modelos eléctricos representaron más del 20% de sus ventas en el tercer trimestre, con el Renault 5 E-Tech eléctrico liderando el segmento B-EV. La marca también es la segunda en híbridos (HEV) y la favorita de las empresas en España.

Dacia continuó centrada en el canal de ventas a particulares, siendo el Sandero el vehículo más vendido en todos los canales en Europa.

Las ventas de Alpine se duplicaron con creces en los primeros nueve meses, impulsadas por el reciente lanzamiento del deportivo eléctrico A290. La electrificación es un motor clave, con las ventas de vehículos electrificados del Grupo aumentando un 58,6% en los nueve primeros meses de 2025 y representando el 43,9% de las ventas totales, gracias al éxito de las gamas híbridas de Renault y Dacia.

Perspectivas

Duncan Minto, director financiero de Renault Group, destacó el papel estratégico de Mobilize Financial Services en los sólidos resultados y aseguró que el Grupo sigue comprometido con su estrategia de generar valor.

El Grupo Renault ha reafirmado sus objetivos financieros para 2025, que incluyen: Un margen operativo del Grupo en torno al 6,5%. Un free cash flow (flujo de caja libre) de la división Automóvil de entre 1.000 y 1.500 millones de euros.