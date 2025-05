El 99,5% de la electricidad de Bosch provino de fuentes renovables en 2024

Juan Roig Valor Miércoles, 21 de mayo 2025, 12:59 Comenta Compartir

Cuando se piensa en sostenibilidad, la industria automotriz no es la primera que sale a la mente. Pero es una de las que más esfuerzos está llevando a cabo por descarbonizarse, no solo en los productos finales –al final, si los fabricantes no reducen sus emisiones de CO2 se enfrentan a multas de miles de millones–, sino también a lo largo de la cadena de valor.

Bosch, el mayor proveedor de componentes de automoción del mundo, ha hecho de la reducción de gases de efecto invernadero una de sus prioridades desde el mandato del anterior consejero delegado, Volkmar Denner, que concluyó en 2021.

Las semillas que plantó Denner durante su mandato, que buscaban la autosuficiencia energética de sus fábricas y aumentar el uso de energías renovables han rendido sus frutos y ha reducido un 27% sus emisiones de CO2 desde 2018, con 450 centros productivos siendo completamente neutros en carbono.

Aunque la electricidad que usa es en un 99,5% renovable, esto no es suficiente para descarbonizar sus operaciones, en donde la logística representa todavía un punto crítico en la generación de estos gases. El objetivo que se ha fijado para 2030 es el de reducirlos en un 30%.

La reducción de emisiones no se limita únicamente a las operaciones de Bosch, sino que también están llevando a cabo auditorías sobre sus proveedores y teniendo en cuenta la reutilización de sus productos por parte de sus clientes en cuanto a economía circular.

Con vistas a 2030, Bosch quiere alcanzar 400 GWh de energía renovable generada en sus propias instalaciones, para lo que está instalando paneles solares y espera que la totalidad de la electricidad que consuma provenga de fuentes renovables.

Según el presidente del Consejo de Administración de la compañía alemana, Stefan Hartung, «no solo queremos crecer, sino hacerlo de forma responsable, minimizando nuestro impacto en el medio ambiente y generando valor para las personas».

Una de las claves para la descarbonización es el aumento de la eficiencia energética de los edificios. Desde 2019, Bosch ha llevado a cabo más de 7.000 proyectos de este tipo, que se han traducido un un ahorro de 1.144 GWh, alrededor de lo que consume una ciudad como Valladolid en todo un año.

Solo en 2024, se implementaron más de 1.100 nuevos proyectos, como el de Lodz (Polonia), que redujo un 31% el uso de calefacción. Para seguir optimizando el uso de energía, Bosch ha destinado más de 1.000 millones de euros hasta 2030.