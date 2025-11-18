La nueva Honda SH125i recibe mejoras en su estilo y funcionalidad para afianzar su popularidad urbana

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 18 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

El éxito de la familia SH de Honda no tiene parangón en el mundo de las dos ruedas. En el mercado desde 1984, cuando fue lanzada la fundadora de la gama, la SH50, la familia ya supera el millón de unidades vendidas.

El modelo Honda SH125i de cuatro tiempos llegó a Europa en 2001. En 2005 se incorporó la inyección electrónica PGM-FI. En el modelo 2013 se introdujo el motor eSP (enhanced Smart Power) de baja fricción y el sistema Idling Stop. En el modelo 2017 se renovó el diseño con líneas más marcadas, iluminación LED delantera y trasera, y se añadió el sistema Honda Smart Key.

La SH125i 2020 fue, en esencia, un scooter completamente nuevo y el modelo 2024 marcó la llegada de la SH125i Vetro, con sus distintivos paneles de carrocería semitransparentes y sin pintar, cuya producción genera un 9,5% menos de emisiones de CO₂ al año en comparación con los esquemas de color estándar. Para el modelo 2026, la SH125i vuelve a avanzar, con mejoras en estilo y funcionalidad. En estos 25 años, la «Scoopy» ha sido una de las grandes referencias en movilidad urbana, caracterizada por su plataforma plana y sus llantas de 16 pulgadas.

Para 2026 recibe una actualización estética inspirada en la SH350i, con nuevas líneas y una firma frontal renovada. Incorpora un faro LED rediseñado —con luz de cruce doble dividida por una luz de carretera central— mientras que los paneles renovados, las luces de posición y los intermitentes perfilados conforman su estilizada firma frontal. En la parte trasera, el piloto y los intermitentes LED se integran entre el asidero de aluminio.

Ampliar Honda SH125i

El asiento incorpora una nueva espuma de poliuretano para mejorar el confort de marcha.

Incorpora una nueva pantalla TFT de 4,2 pulgadas con conectividad para smartphone mediante Honda RoadSync.

Además, ofrece 28 litros de espacio de almacenamiento, capaz de albergar un casco integral, y la toma USB-C, antes situada bajo el asiento, se ha reubicado en una nueva guantera interior en el carenado frontal. También ofrece la comodidad del sistema Smart Key.

El motor eSP+ de cuatro válvulas, compatible con la normativa EURO5+, ofrece una potencia máxima de 9,6 kW y un par de 12 Nm, con un consumo de 45,7 km/l (modo WMTC), e incorpora la tecnología Idling Stop, que se activa mediante un interruptor en el manillar derecho y, cuando está habilitado, detiene automáticamente el motor tras tres segundos al ralentí, volviéndolo a arrancar de forma instantánea al girar el puño del acelerador.

Ampliar Honda SH125i

El sistema HSTC (Control de Par Seleccionable Honda), que gestiona la tracción de la rueda trasera, añade un plus de tranquilidad para el usuario. El bastidor de acero aloja el depósito de combustible de 7 litros bajo la plataforma. La distancia entre ejes es de 1.350 mm. La altura del asiento es de 799 mm y el peso en orden de marcha es de 138 kg.

Los amortiguadores traseros cuentan con ajuste de precarga en 5 posiciones y un recorrido de eje de 85 mm. Para el modelo 2026, la SH125i incorpora nuevos muelles traseros con diámetros y ajustes revisados. La horquilla telescópica delantera es de 33 mm, con un recorrido de 90 mm. Las llantas de aluminio fundido de 16 pulgadas, montan neumáticos sin cámara Michelin City Grip 2, con medidas de 100/80-16 delante y 120/80-16 detrás. El sistema ABS viene de serie; los discos delantero y trasero tienen un diámetro de 240 mm; la pinza delantera es de doble pistón y la trasera de un solo pistón.

Entre los accesorios disponibles se incluyen puños calefactables rediseñados (con integración en la pantalla TFT), Smart Top Box, pantalla corta deportiva y una alarma mejorada con sirena más potente.

Para el modelo 2026, la SH125i estará disponible en las siguientes opciones de color: los nuevos Mat Lucent Silver Metallic, Mat Jeans Blue Metallic, Mat Pearl Diaspro Red y Vetro Blue; y los ya existentes Pearl Nightstar Black, Pearl Cool White y Mat Coal Black Metallic.