PV5, la entrada de Kia por la puerta grande al segmento comercial y de transporte

N. S. Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:00

Kia entra en segmento de los vehículos comerciales por la puerta grande. Bajo la estrategia empresarial global Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia, lanzará muy pronto un vehículo comercial de tamaño medio tipo turismo en tres estilos de carrocería: Passenger (pasajeros), Cargo (carga) y Chassis Cab (chasis cabina). Al igual que todos los futuros PBV de Kia, el PV5 aprovechará la tecnología líder en el mundo de Kia para vehículos eléctricos, con el fin de satisfacer las diversas necesidades de una amplia base de clientes. Para ello, ofrecerá una flexibilidad y personalización sin precedentes a través de una innovadora capacidad modular.

En concreto, la plataforma E-GMP.S utiliza un concepto tipo 'skateboard' que permite integrar diversos diseños de carrocería en la parte superior de una base plana. Esta versatilidad hace posible que Kia desarrolle una amplia gama de PBV que abarca varios segmentos, desde modelos pequeños hasta grandes.

En el caso del ejemplo de pasajeros, su diseño destaca por una gran superficie acristalada generada por una línea de cintura baja, enmarcada por llamativos bordes de vidrio negro, en contraste con el color de la carrocería. La llamativa firma luminosa y los elegantes detalles en negro de los grupos ópticos principales realzan el moderno atractivo del PV5. Y la parte trasera del PV5 Passenger destaca la presencia firme y moderna del PBV, además de proyectar una naturaleza funcional y lógica. La elegante línea biselada del pilar D se extiende hasta la parte trasera, realzando la sensación de volumen del vehículo. También está equipado con un portón trasero de una sola hoja, situado sobre un paragolpes resistente que reproduce las protecciones de las esquinas delanteras.

En el interior está equipado con las más modernas funciones de comodidad, lo que le permite hacer una transición perfecta entre el uso personal y el profesional. Entre ellas se incluyen servicios para los pasajeros, un interior y un área de carga espaciosos, un portón trasero elevable y asientos plegables. La plataforma de código abierto del vehículo está diseñada para facilitar la instalación y el uso de diversos accesorios, lo que mejora significativamente la comodidad de los pasajeros. Asimismo, se basa en una configuración de asientos con tres filas que ofrece numerosas posibilidades de uso. En su disposición 2-3-0, por ejemplo, la primera y la segunda fila son para los ocupantes y la tercera es una espaciosa zona para el equipaje. Está complementada con compartimentos inferiores y bandejas laterales para un aprovechamiento óptimo del espacio.

En esta configuración, la posibilidad de reclinar o plegar los asientos de la segunda fila, junto con una superficie plana, crean una configuración ideal para una acampada de fin de semana.

En el caso del PV5 Cargo, que comparte la misma geometría que el PV5 Passenger, presenta un perfil más cuadrado que refleja su mayor eficiencia espacial. La estética limpia y moderna, con un claro sentido del orden en cada elemento, eleva el diseño del PV5 Cargo por encima de los vehículos comerciales ligeros tradicionales.

Una diferencia clave radica en las puertas traseras gemelas de apertura lateral del Cargo, que proporcionan una funcionalidad óptima, así como un fácil acceso para la carga y descarga. Esto permite a los usuarios personalizar su experiencia para satisfacer sus necesidades específicas. El diseño de la parte posterior complementa las elegantes líneas laterales, proporcionando un aspecto sólido y moderno. Este enfoque aumenta la capacidad de carga y crea una sensación de mayor espacio.

El PV5 Cargo ofrece al cliente un amplio nivel de elección con tres variantes: Standard, Long y High-roof. Para esta última, de techo alto, también habrá disponible una versión Walk-Through (transitable), la opción óptima para aquellos que necesitan vehículos que mejoren la eficiencia empresarial. La versión Cargo proporciona un volumen máximo de carga de 5,2 metros cúbicos, muy competitivo en comparación con los vehículos comerciales ligeros (LCV) tradicionales, y es capaz de alojar europalés. Con una altura del borde de entrada de solo 419 mm, el PV5 Cargo facilita aún más la carga y descarga de mercancías.

Las variantes Standard y Long poseen una disposición típica de dos asientos para ocupantes y próximamente también con una opción de tres plazas. La High Roof ofrecerá de serie una consola de techo adicional. En la disposición de dos asientos, existe una configuración Walk-Through que se ofrece como opción, con un asiento de pasajero que baja y una mampara con puerta corredera, lo que facilita el acceso a la zona de carga.

Los diseñadores de Kia también han adoptado un enfoque fresco y transformador de la industria para la espaciosa caja del PV5 Cargo. El sistema opcional de montaje de rieles en L proporciona un nivel de flexibilidad sin precedentes, como la versátil plataforma de almacenamiento del PV5 Passenger. Se puede instalar en toda la zona de carga, con dos líneas a cada lado, dos a lo largo del techo interior y una en la pared divisoria (disponible exclusivamente en la variante Walk-Through). En esas guías se pueden colocar anillas de sujeción deslizantes que se pueden posicionar en varios lugares para asegurar la carga de forma eficaz.

La funcionalidad V2L dentro del área de carga proporciona una cómoda conexión eléctrica, lo que mejora la eficiencia del trabajo. Asimismo, la gran capacidad de recopilación y análisis de datos de Kia mejora de forma integral la productividad de las flotas de los clientes de PV5.

Todas las versiones del Kia PV5 están equipadas con una batería NCM (níquel-cobalto-manganeso) de 51,5 kWh o 71,2 kWh, con una opción adicional de batería LFP (litio-hierro-fosfato) de 43,3 kWh para el PV5 Cargo que se lanzará más adelante. Impulsan un motor delantero de 120 kW que produce 250 Nm de par.

El PV5 está dotado de un sistema de batería tipo cell-to-pack, que elimina la necesidad de módulos al integrar directamente las celdas en el conjunto, lo que mejora la eficiencia energética.

Con la batería de 71,2 kWh, el PV5 Passenger alcanza una autonomía de hasta 416 km. En una carga rápida, el Kia PV5 puede pasar del 10 al 80% en 30 minutos.