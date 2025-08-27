Sólo 10 oportunidades de conseguir un Classic Defender V8 Churchill Edition

N. Soage Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:00 Comenta Compartir

La próxima edición limitada por encargo del Land Rover Classic del programa Works Bespoke se inspira en el Land Rover Series I personal de Sir Winston Churchill, que recibió como regalo en 1954. Y sólo se fabricarán diez unidades del Classic Defender V8 Churchill Edition, que exhibe una carrocería de color Bronze Green, en el que los expertos de Classic Works han trabajado cuidadosamente para que coincida exactamente con el tono del vehículo original. Este rico e intenso color histórico de la firma también se ha usado en las llantas de acero de alta resistencia de 16 pulgadas y en los detalles del interior, como el contorno de la consola central.

El modelo también incluye un paragolpes delantero galvanizado y la clásica rejilla de la parrilla de metal, aunque en la parte delantera lo que realmente lo distingue es el contorno unificado de los faros en color negro mate, que se inspira en el lugar en el que estaba situada la matrícula delantera del emblemático todoterreno de Churchill. Los detalles se completan con una etiqueta con el texto «UKE 80» en los alerones delanteros e insignias exclusivas en los traseros, además de perfiles de refuerzo galvanizados sin pintar.

Ampliar Classic Defender V8 Churchill Edition P.F.

El interior presenta recubrimiento en piel similar a la anilina Bridge of Weir en tono Bottle Green, que se extiende hasta las asas del pasajero, quedando realzada gracias a la piel Windsor en color Ebony de la tapicería y los revestimientos. Por su parte, el salpicadero cuenta con un exclusivo diseño de reloj con la esfera azul y una raya roja que se inspira en el champán Pol Roger, el favorito de Churchill.

Además de los diseños de carrocería Station Wagon 90 y 110, se ofrece una versión Soft Top del Churchill Edition. El modelo Soft Top está equipado con una capota de tela a medida para garantizar un ajuste perfecto, que se inspira en la capota del último Defender «clásico» que se fabricó en Solihull en 2016. Los laterales y la parte trasera ofrecen la opción de abrir la cremallera y enrollarse para disfrutar de la sensación del aire mientras se conduce, pero protegidos de las inclemencias meteorológicas. Además, Land Rover Classic ha añadido puntos de anclaje adicionales para que la tela se mantenga en su sitio a grandes velocidades.

Ampliar Classic Defender V8 Churchill Edition P.F.

Todos los Classic Defender V8 están equipados con un motor de gasolina V8 5,0 litros de Land Rover original de 405 CV y 515 Nm de par, que se combina con una transmisión automática ZF de 8 velocidades para garantizar respuesta y rendimiento sin esfuerzo.

La completa actualización de Land Rover Classic incluye el sistema de infoentretenimiento Classic, que se instala en todos los Classic Defender V8 y ofrece funciones modernas, como navegación, radio terrestre digital y Bluetooth, manteniendo un aspecto tradicional que se complementa a la perfección con el salpicadero y la consola central.