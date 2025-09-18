El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mercedes Clase G: probamos uno de los mejores todoterrenos del mundo

AutoScout24

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:17

El Mercedes Clase G es uno de los modelos más emblemáticos de la marca alemana. En producción desde 1979, ha mantenido una silueta inconfundible que lo convierte en un icono del automóvil. En esta prueba se muestra tanto la versión AMG 63 como la variante eléctrica, dos interpretaciones modernas de un coche con enorme historia.

Su diseño apenas ha cambiado con el paso de los años, siguiendo la filosofía de mantener una identidad sólida, casi como sucede con las motocicletas Harley-Davidson. Aunque Mercedes ha incorporado avances tecnológicos y mejoras de confort, la esencia del Clase G sigue siendo la misma: robustez, carácter y exclusividad.

La versión AMG 63 destaca por la potencia y prestaciones, con un motor V8 que ofrece una experiencia de conducción única. Es un todoterreno capaz de enfrentarse a cualquier terreno, pero también un vehículo de lujo pensado para quienes buscan sensaciones intensas en carretera.

Por otro lado, la llegada de la variante eléctrica demuestra cómo Mercedes adapta sus clásicos a los nuevos tiempos. Sin perder la esencia del modelo original, esta versión busca ofrecer una alternativa sostenible sin renunciar al diseño ni a la presencia imponente del Clase G.

En definitiva, el Mercedes Clase G es mucho más que un coche: es una pieza de historia del motor que sigue evolucionando sin perder su ADN. Tanto en su versión AMG como en la eléctrica, este modelo combina tradición y modernidad, consolidándose como un referente absoluto en el mundo del automóvil.

Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal de AutoScout24.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  3. 3

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  4. 4

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  5. 5 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  6. 6 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  7. 7

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  8. 8

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  9. 9

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  10. 10 Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mercedes Clase G: probamos uno de los mejores todoterrenos del mundo