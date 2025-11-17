Renault 4 e-Tech: un icono 100% eléctrico y polivalente

Canal Motor Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:10 Comenta Compartir

El sucesor eléctrico del modelo más vendido de Renault en el mundo busca democratizar el vehículo eléctrico con una visión familiar con el máximo confort para múltiples usos.

La historia del Renault 4 es un auténtico relato de éxito mundial, con unas cifras abrumadoras: en treinta años se vendieron 8.135.424 unidades en los cinco continentes y en más de un centenar de países.

Esto lo convierte en el modelo Renault más vendido en el mundo, producido en Europa (casi 1 millón de unidades en la Factoría de Valladolid), América del Sur, África e incluso Oceanía, lo que lo consolidó como un icono cultural internacional. Un éxito que Renault 4 E-Tech eléctrico, su sucesor, aspira a renovar.

El Renault 4 E-Tech eléctrico encuentra su hueco en el segmento B, justo por encima del Renault 5 E-Tech eléctrico, con el que comparte plataforma. Ligeramente más grande y espacioso que este último, se posiciona de forma similar a como lo hace el Captur respecto al Clio.

Mientras que el Renault 5 E-Tech eléctrico se dirige a una clientela urbana, el Renault 4 E-Tech eléctrico tiene una visión más amplia y busca acercar la conducción eléctrica a todos los públicos, incluidas las familias jóvenes.

La palabra que mejor definía al modelo original, polivalencia, resume fielmente la ambición de su sucesor. Treinta años después de que finalizara su comercialización, esta misma palabra suena igual de bien en el nuevo modelo. Fruto de la Renaulution, el Renault 4 E-Tech eléctrico se suma a la gama eléctrica como el coche para múltiples necesidades. Su diseño se rigió por una filosofía clara: responder al mayor número posible de casos de uso de los clientes.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 120-150 CV Consumo: desde 14,7 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,14/1,81/1,55 Maletero: desde 420 litros Precio: desde 29.900 euros

Por lo tanto, ha sido diseñado tanto para los desplazamientos del día a día como para los paseos de fin de semana en solitario o las salidas de ocio en familia. Como «coche vaquero» del siglo XXI, puede hacerlo todo, y espera con impaciencia ciudades, campos, montañas y autopistas.

Como prueba de su polivalencia, el Renault 4 E-Tech eléctrico ofrece un dúo volumen del maletero/modularidad único en el segmento, con 420 litros aprovechables gracias a sus formas cúbicas, un umbral de carga muy accesible, ingeniosos portaobjetos, una banqueta abatible y la disposición de tipo tablet del asiento del pasajero (una novedad en un vehículo eléctrico Renault).

Además, el confort está garantizado sea cual sea la ruta, gracias a una distancia al suelo considerable y al avanzado sistema Extended Grip. Todas estas prestaciones, unidas a su habitabilidad récord, el centro de gravedad bajo, el comportamiento en carretera, la función 'one pedal' y la autonomía de hasta 400 km, han sido posibles gracias a la plataforma específica AmpR Small, única en Europa y compartida con el Renault 5 E-Tech eléctrico. Con todo ello, el Renault 4 E-Tech eléctrico se convierte en el coche compacto perfecto para mantener la calma tanto en los atascos como en largas distancias.