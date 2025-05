Las ciudades españolas en las que más tiempo se pasa en el coche

A. Noguerol y Patxi Fernández Martes, 27 de mayo 2025, 07:29 Comenta Compartir

El lugar del país en el que se reside afecta de manera destacada en el tiempo diario que se debe invertir en los desplazamientos, por lo que se podría decir que sabiendo el tiempo que se invierte en los desplazamientos diarios se podría saber cual es la ciudad de residencia.

Como norma general una parte significativa de la población requiere una inversión considerable de tiempo en el simple acto de desplazarse. Un reciente Estudio de Tendencias de Consumo de 2025, elaborado para Sofinco, revela que el 25% de los españoles se ve obligado a dedicar más de 40 minutos al día a sus trayectos habituales.

Los datos del informe confirman una realidad esperada: la ubicación geográfica influye directamente en el tiempo que se invierte en los desplazamientos diarios. Los residentes en Madrid y sus alrededores son quienes sufren más esta carga, con más del 29% de sus habitantes superando los 40 minutos de viaje.

En contraste, Andalucía se posiciona como la región donde menos tiempo se dedica a los desplazamientos largos, con alrededor del 20% de sus ciudadanos invirtiendo más de 40 minutos, cifra similar a la del norte de España. La zona este del país se sitúa en un punto intermedio, con un 25% de sus residentes dedicando más de 40 minutos.

En el desglose general, un tercio de los españoles consigue realizar sus trayectos diarios en menos de 20 minutos. Sin embargo, la franja más numerosa (44%) invierte entre 20 y 40 minutos. Dentro del 25% que supera los 40 minutos, la situación es aún más crítica para algunos: el 15% tarda entre 40 y 60 minutos, un 7% necesita entre 1 y 2 horas, y un alarmante 2% supera las dos horas diarias en sus desplazamientos.

El estudio también destaca que, casi la mitad de los entrevistados (el 48%) estarían dispuestos a pagar más por alternativas sostenibles, algo que, en mayor medida opinan quienes residen en municipios grandes y en la zona este. El 15% afirma estar dispuesto a pagar más sin duda, y el 33% estaría dispuesto en función del precio final. Frente a los más concienciados existe también un 52% de encuestados que no le da importancia a la sostenibilidad en la elección del modo de transporte (37,6%), que no considera necesario pagar más por tener una mayor sostenibilidad (8,9%), o que, directamente, no podría hacer un gasto mayor 5,4%.

Impulso al coche híbrido y eléctrico

Según el estudio 6 de cada 10 españoles tienen previsto adquirir un coche en los próximos dos años. Un dato especialmente revelador es que, de estos compradores, 4 de cada 10 optarán por un vehículo eléctrico, marcando una clara tendencia hacia la electrificación. Este perfil de comprador eléctrico se corresponde principalmente con hombres de ingresos altos, residentes en grandes municipios, con hijos menores de 16 años y hábitos de ahorro.

Curiosamente, y contradiciendo la percepción general, el estudio apunta que la Generación Z muestra un mayor interés por los motores de combustión, probablemente atraídos por su menor precio de venta. Mientras que casi 9 de cada 10 futuros compradores de coches eléctricos se decantarán por un vehículo nuevo, en el segmento de combustibles fósiles, casi 4 de cada 10 elegirán un coche de segunda mano.

En general, la mayoría (aproximadamente 3 de cada 4) se inclinará por un coche nuevo, siendo este perfil mayoritario entre hombres, mayores de 44 años, con altos ingresos, con hijos pequeños y ahorradores, frente a mujeres, jóvenes de la Generación Z y personas con menos ingresos que optan más por el mercado de ocasión.

Frente a estas cifras de intención de compra, la realidad según los últimos datos de la Asociación de Fabricantes Anfac es bien distinta, ya que en abril de 2025 los vehículos eléctricos puros (BEV) alcanzaron una cuota de mercado del 6,55%, y en el acumulado del año, su cuota es del 6,63%. También con etiqueta «Cero» de la DGT, los híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron el 8,2% de la cuota de mercado, y en el acumulado del año, su cuota es del 6,86%. Los eléctricos puros e híbridos enchufables sumaron alrededor del 14,75% del mercado en abril de 2025 (para turismos).

Frente a ellos los híbridos no enchufables han sido la opción más vendida dentro de los alternativos. En enero de 2025, representaron un 37,27% del mercado total de vehículos, y el 36,35% de matriculaciones acumuladas hasta el mes de abril. Los automóviles de Gas (GLP + GNC representan alrededor del 2,87% de la cuota de mercado.

Los vehículos de gasolina y diésel aún tienen una cuota importante, aunque en descenso. Así, los vehículos de gasolina representaron el 31,7% del total de las matriculaciones acumuladas hasta abril de 2025 y los diésel tuvieron una cuota del 5,8% en el mismo periodo acumulado.