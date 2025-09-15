Multas de hasta 200 euros por parar o estacionar a la puerta del colegio

Patxi Fernández Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:54 Comenta Compartir

El inicio de cada curso escolar trae consigo un fenómeno conocido y temido por muchos conductores: el colapso del tráfico en los alrededores de los colegios. En hora punta, la presencia de vehículos en doble fila se convierte en una escena habitual que afecta a la fluidez de la circulación y, lo que es más grave, aumenta los riesgos para la seguridad de los peatones, especialmente de los escolares.

Aunque la intención de muchos padres es solo dejar a sus hijos en la puerta de forma rápida, esta práctica, aparentemente inofensiva, puede acarrear una sanción económica considerable. La Ley de Tráfico es clara: no es lo mismo «parar» que «estacionar», y la multa por una maniobra incorrecta puede ascender hasta los 200 euros.

La multa por estacionar en doble fila es una infracción grave que puede alcanzar los 200 euros, especialmente si se considera que el vehículo obstaculiza de manera importante la circulación o se encuentra en una zona peligrosa.

En los casos en los que la sanción se catalogue como leve, el importe puede oscilar entre los 110 y 140 euros. Por ello, la regla de oro para evitar la multa es sencilla: nunca abandones el coche y no permanezcas parado más de 120 segundos.

Ampliar La Delgada Línea entre 'Parar' y 'Aparcar' Para entender cuándo nos pueden multar, es fundamental conocer la distinción que hace la normativa de tráfico entre estas dos acciones. Parada: Es la inmovilización del vehículo por un período de tiempo inferior a dos minutos, con el conductor siempre al volante. El objetivo es facilitar el ascenso o descenso de personas, o la carga y descarga de equipaje. Para que sea válida, la parada no debe suponer una obstaculización grave para la circulación. Estacionamiento: Ocurre cuando el vehículo está inmovilizado por un tiempo superior a dos minutos o cuando el conductor lo abandona, independientemente del tiempo.

Una de las recomendaciones más firmes de la DGT es reducir la velocidad. En la mayoría de los casos, la velocidad máxima en zonas urbanas es de 30 km/h, un límite que se vuelve vital en las proximidades de los centros escolares. Los niños pueden comportarse de forma impredecible, cruzando la calle sin mirar o saliendo de entre dos coches aparcados. A menor velocidad, mayor es el tiempo de reacción para evitar un atropello.

Asimismo, la DGT hace un llamamiento a la atención total al volante. El uso del teléfono móvil, la manipulación de la radio o cualquier otra distracción deben ser evitados por completo. Cada segundo de distracción puede ser la diferencia entre una jornada escolar normal y un grave accidente.

Uno de los problemas más comunes es el estacionamiento en doble fila, una infracción que no solo obstaculiza gravemente la circulación, sino que también reduce la visibilidad de los niños.

La DGT aconseja a los padres planificar la recogida, usar las zonas de estacionamiento habilitadas (si las hay) y, en caso de una parada rápida, no bajarse del coche.

El respeto a la jerarquía vial es clave. En el entorno escolar, los peatones y ciclistas son los usuarios más vulnerables y, por tanto, tienen prioridad. En los cruces de peatones es obligatorio detenerse por completo para que los peatones, y especialmente los niños, crucen la vía con total seguridad.

Hay que evitar aparcar en zonas que dificulten la visibilidad en los pasos de cebra, y tener especial cuidado con las bicicletas y patinetes, que cada vez son más comunes como medio de transporte escolar.