El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alexandre Malval, de 55 años y graduado por el Royal College of Art de Londres F. P.

Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño

Patxi Fernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Renault Group ha anunciado hoy el nombramiento de Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño de la marca Renault. Asumirá su cargo a partir del 2 de enero y reportará directamente a Laurens van den Acker, Chief Design Officer y miembro del Leadership Team de Renault Group. Malval también se incorporará al comité de dirección de la marca Renault.

Alexandre Malval, de 55 años y graduado por el Royal College of Art de Londres, cuenta con una extensa trayectoria internacional en la industria automovilística.

Comenzó su carrera en Renault en 1994, explorando conceptos como diseñador exterior en el departamento de diseño avanzado.

Posteriormente, trabajó en el centro de diseño europeo de Grupo Volkswagen en Barcelona (1996), desarrollando proyectos para Audi y Volkswagen. En 2001, se unió a Citroën y, más tarde, a Peugeot, asumiendo la dirección de diseño de Citroën en 2012.

Desde 2018, Malval se desempeñaba como CEO y director de diseño del centro 'Mercedes-Benz International Design Center Europe' en Sophia Antipolis, un estudio dedicado al diseño avanzado y a la concepción de vehículos de serie de Mercedes-Benz, Maybach, Smart y AMG.

Laurens van den Acker expresó su satisfacción, señalando que la experiencia de Malval en grandes grupos, su visión internacional y su capacidad para crear marcas guiadas por el diseño serán «activos clave para llevar a Renault al siguiente nivel».

Por su parte, Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault, afirmó que la llegada de Malval marca una nueva etapa en la ambición de diseñar «coches para vivir que expresen plenamente la visión estratégica de Renault, entre emoción, innovación y una experiencia cliente inédita».

Cambolive ve su experiencia internacional y sentido de la innovación como «palancas determinantes para impulsar el desarrollo de Renault en Europa y en el escenario mundial».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  4. 4

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  5. 5

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  6. 6

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  7. 7

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  8. 8

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  9. 9

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  10. 10

    La gripe aparece «antes de tiempo» y se añade al cóctel de infecciones respiratorias del otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño

Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño