Prueba pionera de transporte con hidrógeno renovable P.F.

Transportar cerveza será más ecológico que nunca

S. M.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:00

La cerveza Ambar recorrerá sus próximos kilómetros de una forma mucho más limpia. La cervecera aragonesa y la empresa logística Carreras han iniciado una prueba pionera de transporte con hidrógeno renovable, en colaboración con Repsol, Zoilo Ríos y EVARM. El ensayo, que durará tres meses, busca reducir en 30 toneladas las emisiones de CO₂e en el traslado de cerveza desde la fábrica de Ambar, en la carretera de Castellón, hasta el almacén central de Carreras, en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Para superar la escasez de vehículos de hidrógeno en España, el proyecto ha adaptado un tráiler híbrido capaz de funcionar con diésel renovable y/o hidrógeno, lo que le permite afrontar también trayectos de larga distancia. La cabeza tractora, desarrollada por la empresa EVARM, procede de un modelo con dos victorias consecutivas en la categoría Mission 1000 del Rally Dakar, destinada a vehículos impulsados por energías alternativas.

El vehículo consume unos 16 litros de diésel renovable y 3 kilos de hidrógeno por cada 100 kilómetros, frente a los 33-35 litros de diésel B7 de un camión convencional. Con esta combinación, el transporte de cerveza reducirá significativamente su huella de carbono.

«Queremos que la cerveza no solo llegue recién envasada, sino también con menos emisiones», señala Enrique Torguet, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y ESG de Ambar, subrayando que el proyecto es una apuesta por la descarbonización y la innovación en Aragón. Para Héctor Benito Serón, director de proyectos y sostenibilidad de Carreras, «este test nos permitirá conocer en la práctica diaria de la logística el comportamiento de la tecnología del hidrógeno».

