Por qué viajamos 78 minutos al día de media, vivamos donde vivamos

Las personas viajamos por diversos motivos, como llegar al lugar de trabajo, desempeñar su trabajo o comprar, y el tiempo dedicado a desplazarse varía de un día a otro y de una persona a otra. Sin embargo, sorprendentemente, las personas tienden a viajar en torno a 1,3 horas al día (78 minutos), sin importar en qué parte del mundo se encuentren o cuán ricas sean.

Asó se recoge en un estudio internacional, liderado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad McGill de Canadá, que concluye que las personas de todo el mundo dedican idéntica cantidad de tiempo al día a viajar, una constante que se mantiene independientemente del lugar donde vivan o de su nivel de vida.

El análisis, que utilizó datos de desplazamientos personales y laborales en 43 países (que representan más de la mitad de la población mundial), confirma que las sociedades tienden a estabilizar su tiempo total de viaje diario en torno a esos 78 minutos, con una variabilidad de apenas 12 minutos (entre 66 y 90 minutos).

Esta convergencia del tiempo de viaje no depende del modo de transporte (caminar, bicicleta, conducir) ni de la distancia recorrida. Los investigadores sugieren que surge de un «deseo psicológico profundo de observar el entorno» combinado con «límites personales prácticos» que impiden dedicar demasiado tiempo a los desplazamientos.

Del trabajo también se deduce que mayor velocidad implica viajar más lejos, pero no viajar menos. Según Eric Galbraith, autor del estudio, las personas «no viajan menos cuando aumenta la velocidad o la eficiencia; en cambio, viajan más lejos».

Los avances tecnológicos han hecho que los vehículos sean más eficientes, pero el consumo energético global del transporte sigue creciendo. El estudio, publicado en la revista Environmental Research Letters, subraya que la clave del consumo energético futuro reside en la energía utilizada por hora de viaje, y no la utilizada por kilómetro recorrido.

La clave para reducir el consumo energético Dada la estabilidad de los 78 minutos diarios de viaje, el estudio concluye que la clave para reducir el consumo de energía a nivel poblacional está en diseñar comunidades que fomenten bajos niveles de consumo energético durante ese tiempo.

Los investigadores sostienen que esta convergencia del tiempo de viaje es una herramienta robusta para predecir cómo responderán las sociedades a los cambios tecnológicos o a las políticas de transporte. Si el tiempo total de viaje se mantiene constante, los cambios de comportamiento acabarán alterando cómo se distribuye ese tiempo entre los diferentes modos de transporte y, por ende, el gasto energético.

Los cálculos del estudio ilustran que una ciudad basada en el uso del automóvil de combustión podría gastar hasta 100 veces más energía por persona que una ciudad peatonal, incluso si los vehículos son relativamente eficientes por kilómetro.

Según William Fajzel, coautor y estudiante de doctorado en la Universidad McGill «las políticas que permitan a las personas elegir modos de transporte con bajo consumo de energía por hora serán las más eficaces para reducir la demanda energética del transporte». El trabajo concluye que los responsables políticos y planificadores urbanos tienen un papel esencial al promover modos de desplazamiento con bajo consumo de energía por hora, como caminar, ir en bicicleta o utilizar transporte público eléctrico.

