Felipe VI y doña Letizia, acompañados por la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional en 2024. EFE

3.900 militares, la sucesora de la Patrulla Águila y el borrego Baraka en el desfile del 12-0

Los Reyes presiden este domingo en Madrid la tradicional parada castrense con motivo del Día de la Fiesta Nacional con la presencia de las principales autoridades del Estado

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:45

El tradicional desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional se celebra este domingo en Madrid presidido por los Reyes, quienes estarán ... acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el palco central de autoridades en la Plaza Cánovas del Castillo (Neptuno), donde pasarán por tierra y aire casi 3.900 miembros de las Fuerzas Armadas. Vestido en esta ocasión con el uniforme de capitán general del Ejército del Aire y del Espacio, don Felipe y su familia llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado.

