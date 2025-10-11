Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»
El líder de Vox no acudirá por primera vez a la tribuna de autoridades y seguirá la parada militar «desde la calle»
Madrid
Sábado, 11 de octubre 2025, 11:54
Santiago Abascal no asistirá este domingo al palco de autoridades para seguir el desfile militar del 12-O y lo seguirá, en cambio, «desde la ... calle». En Vox justifican el plantón al Rey alegando que su presidente «no quiere blanquear al Gobierno corrupto», en referencia a Pedro Sánchez y otros ministros de su Gabinete que sí estarán en la tribuna.
Abascal, informan desde Vox, ha traslado por carta a Felipe VI esta decisión, así como los motivos de la misma, ya que tampoco irá a la recepción en Palacio Real con el monarca.
La formación entiende que el presidente del Gobierno «utiliza» estos acontecimientos «para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España».
Abascal tilda al Ejecutivo de Sánchez de «ilegitimo» y que está «dinamitando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles», aclara en un comunicado su partido.
